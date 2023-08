Debora Jille en Cheryl Seinen zijn bij de wereldkampioenschappen badminton in Kopenhagen uitgeschakeld in het vrouwendubbelspel. Het Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het Indonesische koppel Apriyani Rahayu en Siti Fadia Silva Ramadhanti. Het werd 19-21 21-14 21-16.

Jille en Seinen waren het toernooi begonnen met een overwinning (21-14 11-21 21-14) op Ashwini Bhat en Shikha Gautam uit India.