Franse wielrenner Pinot geeft op in laatste koers op eigen bodem

De Franse wielrenner Thibaut Pinot heeft zijn laatste koers op eigen bodem in mineur afgesloten. De 33-jarige klimmer moest na een val tijdens de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes opgeven. De renner van Groupama-FDJ beëindigt na het seizoen zijn carrière.

De Tour Poitou-Charentes was de laatste wielerkoers van Pinot in Frankrijk. De Ronde van Lombardije in Italië op 7 oktober wordt zijn laatste wedstrijd.

De tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes, een rit over ruim 187 kilometer tussen Aulnay de Saintonge en Bressuire, werd gewonnen door Paul Penhoët. De 21-jarige Fransman, ploeggenoot van Pinot, liet Romain Cardis en Valentin Retailleau achter zich. Penhoët nam tevens de leiderstrui over van de Noor Søren Waerenskjold.