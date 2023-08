Hassan maakte van serie 5000 meter pittige training voor marathon

Sifan Hassan kwam er na de series van de 5000 meter bij de WK atletiek rond voor uit. Ze had van de race een pittige training gemaakt. “Over zes weken loop ik weer een marathon, dus ik moet doortrainen”, zei de Nederlandse topatlete, die bijna alle rondjes op kop liep en na een eindsprint met de Keniaanse Faith Kipyegon won in een rappe 14.32,29.

“Er wilde in het begin niemand op kop lopen, en ik wilde graag harder. Dus ben ik het tempo gaan maken. Ik voelde me vanmorgen goed bij het opstaan en dat was een goed teken. Dus het leek me een goede training om negen rondjes lekker hard te gaan. Goed voor de marathontraining.”

In de laatste meters wilde Kipyegon, die dinsdag de wereldtitel op de 1500 meter veroverde en Hassan achter liet met brons, er nog een sprintduel van maken. “Dat is een beetje een ego-dingetje van haar. Ze wilde me graag verslaan. Het maakte mij niks uit, maar als zij het zo belangrijk vindt om te sprinten, dan vind ik het ook belangrijk.”

Hassan lijkt wel onverwoestbaar. Zaterdag kwam ze in de finale van de 10.000 meter nog ten val en liep ze schrammen en kneuzingen op, maar ze ging de volgende dag gewoon van start in de halve finales van de 1500 meter. Ze wil in Boedapest per se de drie afstanden lopen die ze als eerste atlete ooit ook op de Olympische Spelen van Tokio volbracht, met goud op de 5000, goud op de 10.000 en brons op de 1500 meter als gevolg.

Of ze zaterdag in de finale de titel kan pakken, weet ze niet. “Ik ben nog altijd niet 100 procent voor de baan, ik ben nog niet waar ik moet zijn. Maar ik voel me goed, dus ik ga het zeker proberen”, aldus de atlete, die op 8 oktober in Chicago haar tweede marathon loopt. De eerste liep ze in april in Londen en won ze in een Nederlands record van 2.18.33.