Hockeyers met ruime zege op Wales naar halve finales EK

De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de halve finale van het EK in Duitsland. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee versloeg in de laatste groepswedstrijd Wales met 8-1.

Met de zege komt Oranje, dat eerder had gewonnen van Frankrijk (6-0) en verloren van Duitsland (0-3), op 6 punten uit drie wedstrijden. Wales heeft 1 punt en is uitgeschakeld. Duitsland (4 punten) en Frankrijk (3 punten) moeten later op woensdag in een onderling duel uitmaken wie als tweede land uit de poule doorgaat naar de halve eindstrijd.

Duco Telgenkamp toonde tegen Wales opnieuw zijn klasse. De spits van Oranje, die al zeven keer trefzeker was geweest in zijn eerste acht interlands, maakte in de beginfase van het eerste kwart binnen twee minuten twee doelpunten. Hij opende de score met een fraaie tip-in, waarna hij de voorsprong verdubbelde met een schot tussen de benen van de keeper door (2-0).

Nederland kreeg via onder anderen Jip Janssen en Thierry Brinkman, die tevens een treffer afgekeurd zag worden, kansen op meer. Het was echter Wales dat tegen de verhouding in scoorde via Stephen Kelly. Koen Bijen herstelde nog voor rust de marge weer (3-1). Terrance Pieters tikte aan het begin van het derde kwart de 4-1 binnen, waarna Thijs van Dam, Jorrit Croon, Bijen en Brinkman de score verder opvoerden: 8-1.