Jiya sprint naar halve finales 200 meter op WK

Tasa Jiya heeft tijdens haar debuut op de wereldkampioenschappen atletiek een goede prestatie geleverd in de series van de 200 meter. De 25-jarige Nederlands kampioene sprintte op het toernooi in Boedapest in haar heat naar de derde plaats in een tijd van 22,97. Ze kwalificeerde zich daarmee voor de halve finales op donderdagavond.

De Amerikaanse Gabriella Thomas won de heat in 22,26.

Jiya viel deze zomer op met haar tijden van onder de 23 seconden en troefde op de NK in Breda wereldtopper Femke Bol af in de finale van de 200 meter. De Amsterdamse, die de topsport combineert met het moederschap, is ambitieus. Ze heeft haar zinnen gezet op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.