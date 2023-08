Koster nipt naar finale 5000 meter op WK atletiek

Maureen Koster heeft zich op de WK atletiek in Boedapest nipt geplaatst voor de finale van de 5000 meter op zaterdag. De 31-jarige Zuid-Hollandse eindigde in haar serie als achtste en dat was precies genoeg voor een plek in de eindstrijd.

De race had geen meter langer moeten duren of Koster was negende geworden en dan had ze niet in de finale gestaan. Ze werd vlak voor de meet bijna nog ingehaald door Francine Niyomukunzi. Koster klokte 15.05,13, de atlete uit Burundi noteerde 15.05,24.

De Keniaanse Beatrice Chebet won de serie in 14.57,70.

Koster toonde in aanloop naar de titelstrijd in het nationale atletiekstadion van Hongarije een goede vorm door persoonlijke records te lopen op de 3000 meter (8.35,93) en de 5000 meter (14.47,52). Met die tijd op de 5000 verzekerde ze zich van een startbewijs op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.