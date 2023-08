Schaatser Roest bedankt voorlopig voor achtervolgingsploeg

Schaatser Patrick Roest stelt zich komend seizoen voorlopig niet beschikbaar voor de Nederlandse achtervolgingsploeg. De kopman van Team Reggeborgh wil met een kleinere vaste ploeg werken en niet met een grotere selectie, zoals bondscoach Rintje Ritsma voor ogen heeft. Ritsma bevestigt een bericht van De Telegraaf hierover.

“Patrick heeft besloten nu geen deel uit te maken van de achtervolgingsploeg”, zegt Ritsma. “Hij wil het liefst werken met een klein team, een WK-team. Nu moet hij in zijn ogen ook meedoen aan trainingen die minder efficiĆ«nt zijn. Dat kost hem te veel energie.”

Ritsma vindt het geen optie om met een kleine ploeg te werken. “Patrick is een belangrijke kracht, maar ook niet altijd beschikbaar. Zo was hij er vorig seizoen in Calgary bijvoorbeeld niet bij”, vervolgt Ritsma. “In aanloop naar de Olympische Spelen wil ik uit een grote vijver vissen. Met een kleine ploeg zijn we kwetsbaar.”

Roest heeft niet definitief bedankt voor de achtervolgingsploeg. Ritsma: “Hij heeft aangegeven richting de Spelen er wel bij betrokken te willen worden.” De volgende Winterspelen zijn in 2026 in Milaan.

Bij de vorige Winterspelen, in 2022 in China, stelden de Nederlandse achtervolgingsploegen teleur. De mannen belandden naast het erepodium en de vrouwen pakten brons. Ritsma werd in oktober vorig jaar aangesteld als nieuwe bondscoach.