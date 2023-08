Tennisster Hartono begint met zege in kwalificaties voor US Open

Tennisster Arianne Hartono is goed begonnen aan de kwalificaties voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg de Bulgaarse Sesil Karatantcheva in drie sets: 6-1 3-6 6-1.

Hartono, de nummer 206 van de wereld, liep meteen uit naar een 3-0-voorsprong. Ondanks twee breakpoints op de service van Karatantcheva stond ze de vierde game nog af, maar haalde daarna de eerste set eenvoudig binnen. In de tweede set trok de Bulgaarse de stand gelijk na een snelle 5-0-voorsprong. De Nederlandse herpakte zich in de derde set en kwam niet meer in de problemen.

Hartono treft in de tweede van de drie kwalificatiewedstrijden de Japanse Mai Hontama. De mondiale nummer 176 was met 7-5 7-6 (6) te sterk voor Bai Zhuoxuan uit China.