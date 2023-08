Volleybalsters winnen op EK ook vijfde en laatste groepswedstrijd

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap ook de vijfde en laatste wedstrijd in de poulefase gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn met 3-0 te sterk voor Finland. De setstanden waren 25-18 25-21 25-17.

Oranje versloeg eerder Spanje, Slowakije en Estland met 3-0. Alleen Frankrijk wist dinsdag een set te pakken tegen Nederland, dat het in de achtste finales opneemt tegen de nummer 4 uit groep B. In poule B zitten Italië, Bulgarije, Roemenië, Zwitserland, Bosnië en Herzegovina en Kroatië.

Een tegenvaller voor de formatie van Koslowski was het uitvallen van Nova Marring. De speelster van de Duitse topclub SSC Palmberg Schwerin liep in de beginfase van de tweede set een enkelblessure op.