Wiebes boekt tiende zege van het seizoen in Ronde van Scandinavië

Wielrenster Lorena Wiebes heeft in het Noorse Halden de eerste etappe van de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse van Team SD Worx achterhaalde in de laatste meters de ontsnapte Deense Cecilie Ludwig. Het was de tiende zege van het seizoen voor de Europees kampioene.

De Italiaanse Elisa Balsamo van Lidl-Trek ging ook nog voorbij Ludwig, die uiteindelijk derde werd. De Deense winnares van vorig jaar was bij de eerste beklimming van de Frederiksten met een groepje onder wie Annemiek van Vleuten weggereden uit het peloton. Bij de tweede passage van de klim vertrok Ludwig samen met Liane Lippert, die ze even later afschudde.

Wiebes stond in Noorwegen voor het eerst weer aan de start met haar ploeg na haar gezondheidsklachten in de Tour de France Femmes en het WK in Glasgow. “Ook voor mij was het een vraagteken hoe mijn benen zouden zijn na de ziekte”, keek ze na de finish terug. “Maar vandaag kreeg ik de bevestiging, ze zijn goed.”

“Ik was niet zeker of we nog op tijd zouden komen, maar sprint toch altijd voluit. Cecilie hield het lang vol, maar gelukkig voor mij zat de timing goed. Ik hoop dat er nog sprintkansen zullen komen. Donderdag is het niet voor mij, maar de derde en vijfde etappe zouden wel eens op een sprint kunnen eindigen”, aldus Wiebes.