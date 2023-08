Wielrenner Philipsen wint eerste etappe Renewi Tour

Wielrenner Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De 25-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck won na een rit over 183 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie de massasprint.

Philipsen, winnaar van vier etappes en de groene puntentrui in de Ronde van Frankrijk, versloeg in de straten van Ardooie landgenoot Tim Merlier (Soudal-Quick Step) en de Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma. Dylan Groenewegen van Team Jayco AlUla werd vijfde.

Philipsen is tevens de eerste leider in het algemeen klassement. In de aanloop naar de sprint kwamen enkele renners ten val. De Australiƫr Sam Welsford, de snelle man van de Nederlandse ploeg DSM-Firmenich, was een van de slachtoffers.

De Renewi Tour, die vroeger onder meer onder de naam Benelux Tour werd verreden, duurt tot en met zondag. Donderdag staat een tijdrit met start en finish in het Nederlandse Sluis op het programma. De overige drie etappes vinden plaats in Belgiƫ.