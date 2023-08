Wielrenner Vernon snelt naar zege in proloog Ronde van Duitsland

Wielrenner Ethan Vernon heeft de proloog van de Ronde van Duitsland gewonnen. De 22-jarige Engelsman van Soudal-Quick Step was in Sankt Wendel over een afstand van 2,3 kilometer 1 seconde sneller dan de Deen Mads Pedersen. De Nederlanders Maikel Zijlaard en Danny van Poppel werden respectievelijk derde en vierde op 3 seconden.

Vernon legde het korte parcours af in 2 minuten en 23 seconden, waarmee hij aan een gemiddelde snelheid van 57,6 kilometer per uur kwam. Hij boekte de achtste zege uit zijn carrière en de vijfde van dit seizoen.