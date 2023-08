Autocoureur Lance Stroll ontbrak donderdag op de mediadag van de Dutch GP in Zandvoort. De Canadees heeft een infectie opgelopen en is gebaat bij rust. Bij zijn ploeg Aston Martin verwachten ze dat de deelname van Stroll niet in gevaar komt. Mocht hij toch moeten afzeggen, dan is de Belg Stoffel Vandoorne zijn vervanger.

Stroll staat op de negende plaats van het WK-klassement voor coureurs in de Formule 1.