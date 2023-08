Bescheiden doelen titelverdediger Evenepoel in Vuelta

Titelverdediger Remco Evenepoel heeft bescheiden doelen gesteld voor de komende Vuelta, die zaterdag in Barcelona begint. De Belgische renner mikt op een ritzege en een plaats op het podium. Daarnaast hoopt hij vooral fit te blijven. De renner moest eerder dit jaar vanwege een positieve coronatest voortijdig de Giro verlaten.

“Ik hoop op ritwinst en een plaats op het eindpodium. Mijn grootste doel dit jaar is geen corona te krijgen”, verwees hij naar zijn opgave in ItaliĆ«. “Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik absoluut de eindzege wil. Er kan zoveel gebeuren in een grote ronde, kijk naar de Giro. Je kan een slechte dag hebben, je kan vallen of ziek worden. Drie weken lang kan het elke dag misgaan. Ik ben er al in verbeterd, vind ik. Vorig jaar kwam ik aan de start om de top tien te halen. En ik won. Nu zeg ik al top drie.”

Evenepoel pakte vorig jaar in de Ronde van Spanje zijn eerste eindzege in een grote etappekoers. “Ik wil nog steeds in elke ronde bijleren. In de Vuelta wil ik ook tonen dat ik defensief kan koersen. Deze Vuelta is helemaal anders dan vorig jaar. De eerste week is wel zwaar, maar ik verwacht dat de verschillen in de tweede en derde week gemaakt worden. Tot dan hoeven wij met het team niet te controleren.”

Hij krijgt concurrentie van onder anderen Primoz Roglic en Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Evenepoel heeft nog niet veel tegen de Deen gereden, maar vindt het mooi dat Vingegaard op de deelnemerslijst staat. “Jonas weet hoe hij de Tour moet winnen, wellicht weet hij ook hoe hij deze Vuelta moet winnen. Dat kan ik dan kopiĆ«ren en meenemen in mijn rugzak richting de Tour van volgend jaar”, aldus Evenepoel.