Consternatie op WK atletiek na botsing tussen atletenkarren

Een botsing tussen twee golfkarren die atleten vervoerden bij de WK atletiek in Boedapest heeft vlak voor de start van de halve finales van de 200 meter voor opschudding gezorgd. In een van de karren zaten de sprinters voor de eerste heat, onder wie de Amerikaan Noah Lyles, de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter. Op televisiebeelden was kort te zien dat de Jamaicaan Andrew Hudson aan een van zijn ogen voelde.

Van de organisatie kwamen geen officiële mededelingen, maar ze besloot wel de volgorde van de heats te veranderen en met de tweede heat, met daarin de Nederlander Taymir Burnet, te beginnen. Op latere beelden vanuit de zogeheten callroom leek het er al op dat Hudson geen letsel had en zich samen met de anderen voorbereidde op de race. Hij kwam na een medische check de baan op en liep gewoon mee in zijn heat. Lyles won die in 19,76, Hudson werd vijfde in 20,38 en was uitgeschakeld.

Burnet slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter. De 30-jarige atleet van Curaçao kwam tekort in zijn heat uit de halve finales. Hij eindigde als zesde in een tijd van 20,65. Burnet had woensdag in de series zijn persoonlijk record verbeterd tot 20,31.