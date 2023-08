Coureurs waakzaam voor gladder circuit Zandvoort door regen

De Formule 1-coureurs zijn op hun hoede voor de verwachte regen in Zandvoort tijdens het komende raceweekend. Volgens Aston Martin-rijder Fernando Alonso, de nummer 3 van de WK-stand, levert water op de baan tijdens de Dutch GP vooral problemen op voor het zicht. Dat komt doordat het Zandvoortse circuit relatief kort is en coureurs daardoor dichter op elkaar rijden.

Max Verstappen denkt dat de baan door de regen gladder en moeilijker zal zijn dan de afgelopen twee jaar, toen de zon volop scheen. “Dit jaar is het wat anders, maar we zijn de vorige twee edities ook wel erg verwend met het weer als je naar de tijd van het jaar kijkt. Maar de omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde en iedereen zal zich erop aanpassen. Ook hebben we in zo’n beetje elk raceweekend dit seizoen al regen gehad.”

Daniel Ricciardo, de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, was niet helemaal op de hoogte van de recentste weersverwachtingen en vroeg dat daarom na bij ‘local’ Verstappen. De leider in de WK-stand grapte door midden in de persconferentie op zijn telefoon de voorspellingen op te zoeken. “Zaterdag wordt slechter dan zondag”, was de conclusie van de Limburger. Op zaterdag rijden de coureurs de kwalificatie, zondag is de race.