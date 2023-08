Foppen niet naar finale 5000 meter op WK atletiek

Mike Foppen heeft zich op de WK atletiek in Boedapest niet kunnen plaatsen voor de finale van de 5000 meter. De 26-jarige atleet uit Nijmegen kwam in de series tekort voor een klassering bij de eerste acht, die zich voor de finale op zondag kwalificeerden. Hij eindigde als twaalfde in 13.38,94. De Spanjaard Mohamed Katir won de serie in 13.35,90.

Foppen liet deze zomer zien dat het met zijn vorm wel goed zat. Hij liep in de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder een Nederlands record op de 5000 meter van 13.05,66. Hij veroverde daarna zijn vierde nationale titel op de afstand, maar begon vervolgens last te krijgen van zijn achillespezen. Die hadden hem in het begin van het seizoen ook al gehinderd.

“Ik heb geen ideale voorbereiding gehad, ik had best veel last. Het was ‘struggelen’ om nog wat trainingen te kunnen doen de afgelopen twee weken”, zei Foppen na zijn race. “De bondsarts heeft me er doorheen gesleept om ervoor te zorgen dat ik de race kon uitlopen. Dat was al een overwinning op zich. Ik had boven mezelf moeten uitstijgen om de finale te halen en dat hoge niveau had ik nu niet. Het was denk ik wel een degelijke race en ik vind dit meer een up dan een down.”

De Nijmegenaar presteerde vorig jaar sterk op de EK in M√ľnchen met de vijfde plaats in de finale van de 5000 meter. Hij deed ook mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat liep minder goed af; hij stapte in de series uit met kuitkramp.