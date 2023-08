Hockeyer Pieters leeft op en is sterker na missen van Spelen

Hockeyer Terrance Pieters toont zich dit EK nadrukkelijk in het shirt van het Nederlands elftal. De aanvaller miste in 2021 de Olympische Spelen in Tokio en moest de afgelopen jaren ook andere eindtoernooien aan zich voorbij laten gaan, maar werd sterker door de teleurstellingen.

“Hoe zwaar het ook was, als je de Spelen thuis vanaf de bank volgt dan realiseer je hoe bijzonder het is om voor Oranje te spelen”, aldus de 26 jaar oude Pieters in de aanloop naar de halve finale op het EK, vrijdagavond tegen olympisch kampioen Belgi√ę. “Ik besloot na te zijn afgevallen voor de laatste Spelen nieuwe motivatie te vinden er weer alles voor te doen. En nog meer ook. Deelname aan de Spelen is voor een hockeyer de grootste droom die er is en het missen daarvan is ongelooflijk pijnlijk.”

Onder de vorige bondscoach, Max Caldas, was Pieters geen moment zeker van zijn plek in de selectie. Hij miste de afgelopen jaren diverse eindtoernooien en doet in M√∂nchengladbach zelfs pas voor het eerst mee aan een EK. Het contrast met zijn vriendin is groot: Xan de Waard (27) won de afgelopen jaren met de Nederlandse hockeysters alles wat er te winnen viel. “Mensen stellen me vaak de vraag of dat pijnlijk is om te zien, maar dat is totaal niet zo. Ik ben gewoon ontzettend blij voor haar en dat doet me geen pijn.”

Deze zomer gingen de twee naar Suriname, waar de roots van Pieters liggen. “Het was heel bijzonder en ook emotioneel om mijn opa en oma aan Xan voor te stellen. Ik had ze al negen jaar niet meer gezien en we wilden al heel lang die kant op. Door onze verplichtingen kwam het er niet eerder van. We zijn er maar tien dagen geweest, maar het voelde als drie weken. Tien dagen is lang voor een topsporter.”

Na de reis naar Suriname ging de blik op het EK, waar Pieters in drie duels tot drie doelpunten is gekomen. Zijn prestaties worden wel enigszins overschaduwd door de pas 21-jarige revelatie Duco Telgenkamp, die zijn klasse in Duitsland aan het grote publiek toont.

“Ik vind het heel erg knap hoe hij het doet. Duco liet het al zien in de hoofdklasse, maar mooi dat hem dat ook lukt op dit niveau. Hij is ontzettend doelgericht en gaat er op jonge leeftijd helemaal voor. Ik ben blij dat hij nu beloond wordt voor het harde werken”, aldus Pieters, ook bij Kampong ploeggenoot van Telgenkamp.

“Duco is een absolute doelpuntenmaker, terwijl ik net een iets andere instelling heb. Ik probeer ook veel ballen af te pakken en corners af te dwingen voor onze specialisten. We zijn complementair aan elkaar: hij is meer het eindstation, ik meer een tussenstation.”