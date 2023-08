Jiya mist finale 200 meter op WK atletiek

Tasa Jiya heeft haar debuut op de wereldkampioenschappen atletiek niet kunnen vieren met een plek in de finales van de 200 meter. De halve finales waren op de mondiale titelstrijd in Boedapest het eindstation voor de 25-jarige sprinter uit Amsterdam.

Ze werd in de eerste van drie heats vierde in een tijd van 22,67 seconden en dat was een persoonlijk record. Ze kon op dat moment nog hopen dat haar tijd goed genoeg was om de laatste twee plekken in de finale op te vullen en mocht plaatsnemen in de ‘hot seat’, maar in de tweede heat waren er vijf vrouwen sneller en was Jiya uitgeschakeld. Ze liep uiteindelijk de veertiende tijd van de 24 sprinters die uitkwamen in de halve finales. De Amerikaanse Gabrielle Thomas was met 21,97 de snelste.

Jiya was woensdag voor de start van de series bijna misselijk van de zenuwen. De Nederlands kampioene haalde opgelucht adem dat ze door mocht, maar ze was niet zo te spreken over haar tijd van 22,97. Ze hoopte in de halve finales flink sneller te zijn en had haar zinnen gezet op een tijd van 22,57, waarmee ze zou voldoen aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Die tijd was in Boedapest nog te hoog gegrepen voor de atlete.

“Een persoonlijk record is iets om blij mee te zijn’’, zei Jiya na haar race. “Het was zoveel beter dan in de series, ook qua zenuwen. Ik was lekker ontspannen, dus ik heb mentale flexibiliteit getoond. Ik vond het zo tegenvallen in de series, niet alleen de tijd maar ook hoe het ging. Ik voelde me een guppy die net kwam kijken. Nu denk ik: ik ben veertiende van de wereld, dus ik hoor hier te staan.”