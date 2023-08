Nederlandse hockeysters in EK-finale tegen België

De Nederlandse hockeysters moeten het zaterdag in de finale van het EK opnemen tegen België. De Belgische vrouwen versloegen in de halve eindstrijd in Mönchengladbach gastland Duitsland met 1-0.

Emily White maakte al na twee minuten de enige treffer van de wedstrijd. De Duitse vrouwen probeerden van alles om terug te komen in de wedstrijd, maar België hield stand.

Oranje plaatste zich eerder al voor de finale. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was met 7-0 te sterk voor Engeland. De Nederlandse vrouwen kunnen zaterdag in Mönchengladbach voor de vierde keer op rij de Europese titel pakken.

Nederland en België stonden al tegenover elkaar in de groepswedstrijden. De vrouwen van Van Ass wonnen dit duel met 2-0. In 2017 was België ook tegenstander in de finale van het EK, toen was Oranje met 3-0 te sterk.