Tennisster Rus treft Amerikaanse Keys in eerste ronde US Open

Tennisster Arantxa Rus moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen Madison Keys. De Amerikaanse staat zeventiende op de wereldlijst. Rus, die in juli het toernooi in Hamburg op haar naam schreef, is de nummer 44 op de mondiale ranking.

Keys was in 2017 finaliste bij het grandslamtoernooi in New York. In het jaar daarna kwam ze tot de halve finales. Dit jaar was ze kwartfinaliste op Wimbledon.

Tallon Griekspoor treft in zijn openingswedstrijd de Fransman Arthur Fils. De als 24e geplaatste Nederlander staat 23 plekken hoger dan zijn tegenstander op de mondiale lijst. Botic van de Zandschulp is gekoppeld aan de Australiƫr Jordan Thompson, 50e van de wereld. De Nederlander, de mondiale nummer 55, stond enige tijd aan de kant met een enkelblessure. Hij maakte deze week zijn rentree bij het ATP-toernooi van Winston-Salem. In zijn eerste partij verloor hij van de Amerikaan Omni Kumar.

De US Open begint maandag.