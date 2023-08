Turncoach Louter in hoger beroep vrijgesproken

Turncoach Frank Louter is in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bekendgemaakt.

Louter, oud-coach van onder anderen Verona van de Leur en Suzanne Harmes, werd in november vorig jaar door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan wangedrag, maar tot een straf leidde dat niet. De aanklager had destijds een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. Hoewel hij geen straf kreeg, ging Louter wel tegen de uitspraak in beroep.

De turncoach werd door negen turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Acht van die meldingen gaan over de periode van vóór 2011, toen gymnastiekbond KNGU nog niet was aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden geweest aan de gedragsnormen van het ISR.

Dat betekent volgens de beroepscommissie dat alleen de aanklachten tegen Louter die betrekking hebben op de periode na 1 januari 2011 beoordeeld kunnen worden. Dat geldt slechts voor één melding. De verklaring van de betreffende turnster maakte volgens de beroepscommissie niet aannemelijk dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag door Louter.

“Omdat niet is vastgesteld of, en zo ja welke, gedragingen hebben plaatsgevonden na 1 januari 2011, is niet aannemelijk geworden dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het tuchtreglement”, staat in de uitspraak, die donderdag geanonimiseerd werd gepubliceerd op de website van het ISR. “Dit leidt ertoe dat het beroep van beklaagde gegrond wordt verklaard, de uitspraak van de tuchtcommissie wordt vernietigd en beklaagde wordt vrijgesproken.”

Begin dit jaar werd Vincent Wevers, een andere turncoach tegen wie meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen, ook al vrijgesproken in hoger beroep. Wevers werd beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters. De tuchtcommissie sprak hem vrij, waarna de aanklager van het ISR en de KNGU in beroep gingen. Ook nu volgde vrijspraak, omdat vrijwel alle meldingen tegen Wevers net als bij Louter dateerden van voor 2011.

De vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers keerde bij de EK dit voorjaar in Antalya als coach terug op het internationale podium. Sanne pakte daar de Europese titel op de balk, het onderdeel waarop ze in 2016 olympisch kampioene werd.