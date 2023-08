Van de Zandschulp verliest bij rentree van mondiale nummer 385

Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi van Winston-Salem verloren van Omni Kumar, de nummer 385 van de wereld. Het werd in de tweede ronde 6-3 7-5 voor de Amerikaanse lucky loser. De 27-jarige Van de Zandschulp, begonnen met een bye, maakte op het voorbereidingstoernooi voor de US Open zijn rentree na een enkelblessure.

Van de Zandschulp stond in de tweede set met 4-1 voor. Na anderhalf uur zag hij Kumar zijn vierde wedstrijdpunt benutten.

Voor de Nederlander was het zijn eerste wedstrijd sinds Wimbledon. De mondiale nummer 55 raakte kort na het grastoernooi tijdens een fysieke training geblesseerd aan zijn enkel en miste de afgelopen weken een handvol toernooien. Van de Zandschulp reist nu af naar New York, waar maandag de US Open begint.

Eerder op de dag wist Tallon Griekspoor wel de derde ronde te bereiken in Winston-Salem. Hij zag de Brit Jack Draper na een set opgeven: 7-6 (8).