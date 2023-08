Van Vleuten grijpt naast ritzege van Ronde van Scandinavië

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft naast de zege van de tweede etappe van de Ronde van Scandinavië gegrepen. De 40-jarige Nederlandse, die na dit seizoen een prachtige carrière afsluit, verloor na ruim 150 kilometer koers van Vikersund naar Norefjell in een sprint van de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

Kim Cadzow uit Nieuw-Zeeland, uitkomend voor Jumbo-Visma, eindigde op 2 seconden als derde. Ludwig nam de leiding in het algemeen klassement over van Lorena Wiebes, de winnares van de eerste etappe. Ze verdedigt vrijdag in de derde rit een voorsprong van 8 seconden op Van Vleuten.

Van Vleuten ging in een lastige slotfase van de tweede etappe in de aanval. Ze kreeg steeds Ludwig mee en later sloten ook Cadzow en Greta Marturano aan. Cadzow ging als eerste aan voor de sprint, maar zag Ludwig en Van Vleuten over zich heen gaan. Van Vleuten kwam net iets tekort voor misschien wel de laatste zege uit haar loopbaan.