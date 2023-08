Verstappen raakt alleen maar gemotiveerder door vele winnen

Max Verstappen heeft er geen enkele moeite mee dat hij dit seizoen zo weinig concurrentie heeft in de Formule 1. Het vele winnen maakt hem alleen maar gemotiveerder, zegt de 25-jarige Limburger in Zandvoort. Daar gaat hij dit weekend zijn negende grand prix op rij proberen te winnen, wat een evenaring van het record in de Formule 1 zou betekenen.

Voordat Verstappen de afgelopen twee jaar wereldkampioen werd, was Mercedes-coureur Lewis Hamilton jarenlang dominant in de koningsklasse. De Brit (38) zei toen weleens dat hij liever wat spanning in de wedstrijd heeft, dan dat hij steeds met groot verschil wint. Daar is Verstappen het niet mee eens. “Natuurlijk zijn we racers, dus is het ook leuk als de concurrentie sterk is. Maar ik vind het relaxter om met wat afstand te winnen.”

Zijn grote voorsprong in het klassement, 125 punten op zijn Red Bull-teamgenoot Sergio PĂ©rez, maakt ook dat Verstappen dit jaar in Zandvoort wat meer ontspannen is. Twee jaar geleden, bij zijn eerste Formule 1-race op eigen bodem, was de strijd om de wereldtitel met Hamilton nog in volle gang. “Ik vond het toen niet per se overweldigend, maar ook door mijn ervaring ben ik nu wel wat relaxter.”

Verstappen kwam donderdagmiddag pas rond 13.00 uur in Zandvoort aan voor de voorbeschouwingen met de pers. De Nederlander zegt dat het voor hem vrijdag pas echt leuk wordt. Dan mag hij om 12.30 uur voor het eerst de baan op voor de eerste vrije training. De race is op zondag.