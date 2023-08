Verstappen voelt geen extra druk voor eigen fans in Zandvoort

De honderdduizenden fans in het oranje zorgen dit weekend niet voor extra druk bij Max Verstappen in Zandvoort. De tweevoudig wereldkampioen zegt alleen te genieten van alle steun en ernaar uit te kijken om weer voor eigen publiek te racen. “Tien jaar geleden had niemand dit voor mogelijk gehouden en ik hoop dat het nog even zo doorgaat”, zo reageerde de 25-jarige Nederlander op de stelling dat alleen door zijn succes de Formule 1 sinds twee jaar terug is in Nederland.

Behalve van de massale steun, zegt Verstappen ook te genieten van het circuit zelf. “Dat allemaal samen maakt het altijd heel leuk. Zandvoort is een van mijn favoriete plekken om te racen en het is altijd speciaal om hier te winnen”, vindt de winnaar van de afgelopen twee grands prix in Nederland.

Verstappen was de beste in de afgelopen acht Formule 1-races, maar toch moeten zijn fans niet al te veel uitgaan van een nieuwe zege. “We hebben net de zomerstop achter de rug, dus je weet nooit hoe je daarvan terugkomt. En ook kunnen de verwachte regenbuien het wat lastiger maken. Maar we hebben een goede auto dus we gaan weer voor een heel snel weekend.”

Als Verstappen de race zondag weer wint, evenaart hij het record van negen achtereenvolgende overwinningen van de Duitser Sebastian Vettel uit 2013. Zijn team Red Bull verloor dit seizoen nog geen race en kan het recordaantal zeges op rij verder uitbreiden. Volgens de Nederlander is niemand daar echt mee bezig. “We zijn alleen maar gefocust op het verbeteren van de auto, maar natuurlijk willen we hier winnen.”