Wielrenner Tarling wint tijdrit van Renewi Tour

Wielrenner Joshua Tarling heeft de tweede etappe gewonnen van de Renewi Tour, die in het verleden door het leven ging als Eneco Tour en BinckBank Tour. De 19-jarige Brit van Ineos Grenadiers was de snelste in een tijdrit over 13,6 kilometer met start en aankomst in het Zeeuwse Sluis.

Tarling was 14 seconden sneller dan de Belg Tim Wellens. Yves Lampaert, eveneens uit Belgiƫ, eindigde met een achterstand van 18 seconden op de derde plaats. Tarling heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Jasper Philipsen, de Belgische winnaar van de eerste etappe.

De Renewi Tour eindigt zondag met een rit over ruim 187 kilometer van Riemst naar Bilzen.