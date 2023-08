Belgische renner De Decker (22) overleden na ongeluk bij training

De 22-jarige Belgische renner Tijl De Decker is overleden aan de verwondingen die hij opliep door een verkeersongeval tijdens de training. Dat meldt zijn ploeg Lotto Dstny.

Hij kwam woensdag tijdens de training op zijn fiets tegen de achterkant van een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Decker onderging daar een operatie en werd naar het ziekenhuis in Antwerpen verplaatst. Hij lag daar in coma.

“Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker”, aldus de ploeg. “Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar Tijl zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd.” De Decker won dit jaar Parijs-Roubaix voor beloften. Hij zou volgend seizoen de overstap maken naar de profploeg.

Diverse ploegen en renners betuigden hun medeleven na de dood van De Decker. Onder meer de teams Bora-hansgrohe en Lidl-Trek condoleerden Lotto Dstny en de nabestaanden van De Decker met het grote verlies.

De renners van Lotto Dstny rijden vrijdag in de derde etappe van de Renewi Tour rijden met rouwbanden.