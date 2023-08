Eerste dag ‘unieke’ GP Zandvoort beter bezocht dan vorig jaar

De goedbezochte vrijdag van het raceweekend in Zandvoort is volgens Grand Prix-directeur Robert van Overdijk uniek in de racewereld. “Op andere circuits kun je bij wijze van spreken een kanon afschieten. Volgens mij is dit het enige circuit waar bij een rode vlag een feestje ontstaat op de tribunes.” Er waren rond de 95.000 mensen op het circuit, zo’n 5000 tot 10.000 meer dan vorig jaar.

In totaal is er plek voor 105.000 fans, waardoor er nog wel wat lege plekken op de verder veelal oranje tribunes te zien waren. Van Overdijk geeft aan dat de vrijdag net als de andere racedagen was uitverkocht, maar een deel van de kaarten ging bijvoorbeeld naar sponsor Jumbo. “Dan is het altijd afwachten hoeveel mensen uiteindelijk komen. Wat ons betreft was dit een meer dan goede dag.”

In de ogen van Van Overdijk toont dit aan dat de populariteit van de Formule 1 in Nederland nog altijd groeit, ook al levert de dominantie van Max Verstappen dit seizoen niet de spannendste races op. “Het is ons weer gelukt om een hele nieuwe doelgroep kennis te laten maken met de Formule 1.” Op vrijdag komen relatief veel gezinnen en een jonge doelgroep op het racecircus af, weet de directeur.

Op schermen langs het circuit waren de aangekondigde berichten te zien met hulplijnen voor mensen die zich onveilig voelden. Vorig jaar kwamen er bij de politie en bij de fanclub Formule 1 Vrouwen enkele tientallen meldingen binnen van vrouwen die op een onprettige manier waren lastiggevallen. Van Overdijk heeft op de eerste dag van dit raceweekend nog geen signalen gekregen van wangedrag. Ook bij de fanclub hebben zich nog geen vrouwen gemeld, zegt oprichter Svenja Tillemans.

Zaterdag is de kwalificatie voor de Formule 1-race van zondag. Op beide dagen verwacht Van Overdijk 105.000 mensen op de tribunes.