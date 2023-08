De Nederlandse sprintsters hebben zich op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest nipt geplaatst voor de finale van de 4×100 meter estafette. N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya renden in de heat naar de vierde plaats in 42,53 seconden. Hun tijd leverde de finaleplek op.

De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks naar de finale. Dat waren de Verenigde Staten, Ivoorkust en Italië in de heat van Nederland. Twee ploegen mochten op basis van hun tijd het veld in de finale op zaterdag aanvullen en Nederland zat daarbij.

Het duurde lang voordat de uitslag officieel was. “Wij hoorden het al snel van de scheidsrechter dat we door waren, maar het ‘q’-tje stond nog niet bij de uitslagen. Dat was verwarrend”, zei Seedo na afloop.

Volgens Jiya liepen de wissels niet naar wens. “We hebben de wissels min of meer verpest. We maakten fouten die we liever niet maken, maar met drie slechte wissels lopen we toch een prima tijd. Het is nu zaak voor de finale vooral het hoofd koel te houden. We weten hoe die wissels beter moeten, het ligt niet aan onze vaardigheid.”

Van Hunenstijn zag perspectief voor de finale. “Dan kan alles, ook al zullen we bij de indeling voor de finale niet de beste baan krijgen. Maar elk land moet weer gewoon het stokje goed zien over te geven en zien te finishen. We gaan er alles aan doen een toprace neer te zetten.”

Seedo kwam op de WK ook individueel uit op de 100 meter. De Nederlands kampioen strandde in halve finales. Jiya reikte tot de halve finales van de 200 meter. Ze liep daarin een persoonlijk record, maar werd wel uitgeschakeld.