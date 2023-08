Formule 1-coureur Ricciardo na crash naar ziekenhuis voor pols

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo is vrijdag na zijn crash tijdens de tweede vrije training van de Dutch Grand Prix in Zandvoort naar het ziekenhuis gegaan. De Australiƫr heeft last van zijn pols en laat daar onderzoek naar doen, meldt zijn team AlphaTauri.

Ricciardo verloor tijdens de training de controle in de Hugenholtzbocht en kwam hard in de vangrail terecht. Enkele seconden daarvoor ging het voor zijn landgenoot Oscar Piastri, in zijn McLaren, op precies dezelfde plek mis. Beide coureurs konden zelf hun auto verlaten.

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen.