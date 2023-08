Formule 1-seizoen na korte zomerstop verder in Zandvoort

Het Formule 1-seizoen wordt na een korte zomerstop hervat in Zandvoort. De eerste vrije training voor de Grote Prijs van Nederland is vrijdag om 12.30 uur, de tweede vrije training volgt om 16.00 uur.

Max Verstappen won zijn thuisrace de voorbije twee jaar en is nu opnieuw favoriet voor de zege. De 25-jarige Limburger schreef de afgelopen acht races in de Formule 1 op zijn naam en als ook hij in de Dutch GP als eerste over de finish komt, evenaart hij de recordreeks van Sebastian Vettel uit 2013.

Verstappen is dankzij zijn acht zeges op rij hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. De voorsprong van de Red Bull-coureur op nummer 2 en ploeggenoot Sergio PĂ©rez uit Mexico is 125 punten.

Het circuit in Zandvoort is de komende drie dagen, met elke dag 105.000 mensen, uitverkocht.

Zaterdag is om 11.30 uur de derde vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race op zondag begint ook om 15.00 uur.