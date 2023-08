Haas-coureur Nico Hülkenberg is gecrasht in de eerste vrije training van de Formule 1 in Zandvoort, die daardoor ongeveer 7 minuten stil kwam te liggen. Met nog 18 minuten te gaan belandde de Duitser in de grindbak nadat hij was gespind. Hülkenberg kon zelf uit de auto klimmen. Zijn Haas moest wel worden weggetakeld.

Op het moment van de crash had de Mexicaan Sergio Pérez de beste tijd genoteerd. Zijn teamgenoot Max Verstappen kwam in het eerste deel niet verder dan de zevende tijd.