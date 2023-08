Jackson wereldkampioene 200 meter met tweede tijd ooit: 21,41

Shericka Jackson heeft in Boedapest haar wereldtitel op de 200 meter geprolongeerd. De 29-jarige atlete uit Jamaica won de finale in 21,41 seconden, de tweede tijd ooit gelopen op de sprintafstand. Alleen de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner was in 1998 sneller met 21,34.

Jackson won in Boedapest ook al zilver op de 100 meter. Ze was in de finale van de 200 meter veruit de snelste. Ze won met 4 tienden van een seconde voorsprong op de Amerikaanse Gabriella Thomas, die naar het zilver spurtte in 21,81. Sha’Carri Richardson, de Amerikaanse wereldkampioene op de 100 meter, reikte in 21,92 tot het brons.

De 21,41 van Jackson betekent dat Dafne Schippers met haar beste tijd een plaatsje is gezakt op de ranglijst aller tijden. De Utrechtse won in 2015 in Beijing de wereldtitel op de 200 meter in 21,63.

Noah Lyles won evenals vorig jaar op de WK in Eugene én de WK in Doha in 2019 het goud op de 200 meter. De Amerikaan was in Boedapest een klasse apart in de finale. Hij klokte 19,52 seconden. Zijn landgenoot Erriyon Knighton greep het zilver in 19,75, Letsile Tebogo uit Botswana behaalde het brons in 19,81.

Lyles veroverde eerder op het toernooi in Boedapest ook het goud op de 100 meter en hij is de eerste sprinter sinds legende Usain Bolt in 2015 die zowel de 100 als 200 meter won.