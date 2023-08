Jarige wielrenner Teunissen wint derde etappe van Renewi Tour

Wielrenner Mike Teunissen heeft op zijn 31e verjaardag de derde etappe gewonnen van de Renewi Tour, voorheen de Eneco Tour en BinckBank Tour. De Nederlander van Intermarché – Circus – Wanty won in Geraardsbergen een sprint van een uitgedunde kopgroep.

Tim Wellens eindigde als tweede. De Belg neemt de leiding in het algemeen klassement over van Joshua Tarling, de Brit die donderdag de snelste was in een tijdrit. Yves Lampaert, eveneens uit België, is voorlopig de voornaamste concurrent van Wellens, met een achterstand van 17 seconden.

De derde etappe leidde de coureurs van Aalter naar Geraardsbergen en was ruim 171 kilometer lang. Teunissen had het lastig op de steile heuvels richting de finish. Hij moest een keer lossen maar vocht zich terug. Uiteindelijk won hij de etappe na een lange sprint. De derde etappe was de koninginnenrit van de Renewi Tour. De renners beklommen driemaal de Muur van Geraardsbergen. Ook moesten ze over bekende heuvels als de Edelare, Leberg, Berendries, Tenbosse, de Bosberg, Onkerzeleberg en de Denderoordstraat.

“Dit is een mooi verjaardagscadeau”, lachte Teunissen aan de finish. “Het deed vorig jaar best wel een beetje pijn toen ik 30 jaar werd. Maar ik laat nu zien dat ik niet versleten ben”, zei de renner die op de laatste heuvel de aansluiting met de koplopers verloor. Toch wist hij samen met Florian Vermeersch en Lampaert weer terug te keren aan kop van de koers. “Dat kostte heel veel kracht”, zei Teunissen. “De rest leek frisser dan ik. Ik moest gokken en sprinten. Ik ben blij dat het zo is afgelopen.” De Renewi Tour eindigt zondag met een rit over ruim 187 kilometer van Riemst naar Bilzen.