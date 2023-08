Nederlandse hockeyers naar finale EK na zege op België

De Nederlandse hockeyers zijn op het Europees kampioenschap in Duitsland doorgedrongen tot de finale. De titelhouder versloeg in de halve eindstrijd olympisch kampioen België met 3-2. Duco Telgenkamp maakte vlak voor tijd de winnende treffer voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

Nederland en België waren elkaar op het laatste EK én het laatste WK eveneens in de halve finales tegengekomen. Beide wedstrijden eindigden in 2-2, waarbij Oranje de shoot-outs beter nam op het EK en België op het WK.

Nederland had zich in Mönchengladbach als nummer 2 van de groep geplaatst voor de halve finale. De ploeg had de poulewedstrijden tegen Frankrijk (6-0) en Wales (8-1) gewonnen, maar verloor na een valse start de wedstrijd tegen Duitsland met 3-0.

Net als in het duel met Duitsland ging het tegen België, de ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel, al in de 2e minuut mis. Op aangeven van Cédric Charlier maakte Felix Denayer met een tip-in het openingsdoelpunt (0-1). Afgezien van een schot van Telgenkamp bleef Oranje het antwoord lange tijd schuldig.

België was in het tweede kwart gevaarlijk met drie strafcorners en een schietkans van Charlier, voordat Nederland na rust de wedstrijd omdraaide. Jonas de Geus maakte de gelijkmaker met een backhandschot, waarna een pass van Thierry Brinkman via een tegenstander in het doel verdween (2-1). België sloeg vrijwel meteen terug en kwam via Nicolas De Kerpel weer op gelijke hoogte. Beide ploegen kregen in het laatste kwart kansen op meer, voordat Telgenkamp er vlak voor tijd voor zorgde dat de shoot-outs ditmaal werden vermeden.