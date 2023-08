Norris troeft Verstappen nipt af in tweede training Zandvoort

Max Verstappen was in de tweede vrije training van de Formule 1 in Zandvoort net wat langzamer dan McLaren-coureur Lando Norris. De Nederlander kwam zelf tot de tweede tijd. De Britse nummer 8 van de WK-stand reed met 1.11,330 zo’n 2 honderdsten van een seconde sneller.

Dj La Fuente had vlak voor de start van de training de taak om een aantal tribunes met Oranjefans op te zwepen. Dat lukte aardig. In koor zongen ze “Max Verstappen” en op het moment dat de tweevoudig wereldkampioen langsracete, klonk er geklap en gejuich.

Al snel ging het mis in de tweede training, net als tijdens de eerste sessie op vrijdag. De Australiërs Oscar Piastri en Daniel Ricciardo crashten nu allebei in de derde bocht, vlak na elkaar. De coureurs van McLaren en AlphaTauri konden zelf hun voertuig uitkomen, maar hun training zat er wel op. In de eerste training was Nico Hülkenberg van Haas al gecrasht.

De race lag voor ongeveer 10 minuten stil. Daarna verbeterde Norris al snel het beste rondje van Verstappen. Zijn tijd was ook sneller dan de winnende 1.11,852 van Verstappen in de eerste training.

Verstappen bleef in het tweede deel van de training aanvankelijk veel binnen. Zijn fans zagen hem tegen het einde van de sessie weer meer op de baan, maar sneller dan Norris reed de Limburger niet meer. Alexander Albon van Williams werd derde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, de nummer 2 van de WK-stand, kwam niet verder dan de zevende tijd.

Zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag. Dan wil Verstappen voor het derde jaar op rij winnen op eigen bodem.