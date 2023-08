De Nederlandse sprinters zijn bij de WK atletiek in Boedapest niet doorgedrongen tot de finale van de 4×100 meter estafette. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju haalden in hun serie niet eens de eindstreep. De wissel tussen eerste loper Ekpo en tweede man Burnet mislukte volledig. Burnet kreeg het stokje niet eens in handen.

De sprinters hadden in de voorbereiding op de WK veel getraind en daarbij was er steeds veel aandacht voor het wisselmoment. De Nederlandse ploeg moet het vooral hebben van het vloeiend doorgeven van het stokje om snel te zijn. “Ik weet niet waarom het misging en waar de fout in zat’’, zei een ietwat aangeslagen Burnet na het mislukte optreden. “We zullen de videobeelden moeten terugzien om erachter te komen. We hebben veel getraind met elkaar en wilden graag laten wat laten zien, maar op safe gaan in de estafette is geen optie. Het kan misgaan en dat is ‘part of the game’. “

Italië plaatste zich met een tijd van 37,65 als snelste voor de finale. Het sprintkwartet van de Verenigde Staten, waar wereldkampioen 100 meter Noah Lyles werd gespaard, noteerde met 37,67 de tweede tijd.

Bouju en Burnet kwamen op de WK ook individueel uit. Bouju strandde in de halve finales van 100 meter, Burnet kwam niet door de halve finales van de 200 meter.

De Nederlandse estafettemannen haalden één keer een medaille op een WK. Patrick van Balkom, Timothy Beck, Caimin Douglas en Troy Douglas wonnen het brons in Parijs in 2003.