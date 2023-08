Taam 14e na eerste dag tienkamp, titelverdediger Mayer eruit

Rik Taam staat veertiende na de eerste dag van de tienkamp bij de WK atletiek in Boedapest. De Noord-Hollander heeft na vijf onderdelen 4170 punten en hij ligt daarmee op schema voor een persoonlijk record.

Taam verbeterde twee persoonlijke records, bij het kogelstoten (14,89 meter) en op de 400 meter (47,12). Hij liep ook sterk op de 100 meter (10,64), maar leverde in bij het verspringen (7,11) en het hoogspringen (1,84). Het persoonlijk record van de tienkamper uit De Rijp is 8326 punten.

De Fransman Kevin Mayer staakte na twee onderdelen de strijd. De regerend wereldkampioen had te veel last van zijn achillespeesblessure. De houder van het wereldrecord gaf aan geen risico’s te willen nemen met het oog op de Spelen over een jaar in zijn eigen land.

De Duitser Leo Neugebauer leidt in de tussenstand met 4640 punten voor de Canadees Pierce Lepage (4610 punten). Olympisch kampioen Damian Warner staat derde (4578 punten).