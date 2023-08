Tennisser Ymer beëindigt loopbaan tijdens dopingschorsing

De Zweedse tennisser Mikael Ymer heeft zijn loopbaan tijdens een dopingschorsing beëindigd. “Bedankt allemaal voor de geweldige herinneringen”, schrijft hij op X, voorheen Twitter. “Ik wens al mijn oude collega’s veel succes toe.”

De 24-jarige Ymer werd eerder deze zomer voor achttien maanden geschorst omdat hij had verzuimd zijn verblijfplaatsen te melden. De voormalig pupil van coach Robin Haase ging drie keer in de fout tijdens een periode van twaalf maanden. Hij stond dit voorjaar nog even 50e op de wereldranglijst en vertegenwoordigde zijn land in de Davis Cup.

Ymer werd enige tijd begeleid door Haase, die zijn nieuwe werkzaamheden als coach combineerde met zijn eigen loopbaan. De korte samenwerking stopte dit jaar na het grastoernooi van Halle, een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon.

Ymer noemde zijn schorsing eerder al “oneerlijk” en verklaarde dat hij nooit verboden middelen heeft gebruikt of is beschuldigd van het gebruik van verboden middelen. “Ik begrijp dat deze regels zijn opgesteld om de integriteit van onze sport te beschermen, en dat ze er niet voor niets zijn. Ik geloof echter niet dat ik die regels heb overtreden, en mijn geweten is zuiver met God als mijn getuige”, stelde hij.