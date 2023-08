Turncoach Louter kijkt weer naar toekomst na vrijspraak

Turncoach Frank Louter zegt weer vooruit te kijken nu hij door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in hoger beroep is vrijgesproken. Louter reageerde in een schriftelijke reactie op zijn vrijspraak. “Na dit positieve vonnis van de beroepscommissie kijk ik nu vooruit naar wat de toekomst gaat brengen”, schrijft Louter.

Louter, oud-coach van onder anderen Verona van de Leur en Suzanne Harmes, werd in november vorig jaar door de tuchtcommissie van het ISR schuldig bevonden aan wangedrag, maar tot een straf leidde dat niet. De aanklager had destijds een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. “Voor het beperkte deel dat de tuchtcommissie nog overeind probeerde te houden, had ik beroep aangetekend. De beroepscommissie komt ook daarvoor uit op vrijspraak”, schrijft Louter.

“Voor mijn verweer heb ik mijn archief van bijna 3000 emails met ouders, turnsters, fysiotherapeuten, artsen geraadpleegd, allemaal uit de periode 2000-2011. De beroepscommissie bevestigt dat ik op basis hiervan meldingen uitdrukkelijk en gemotiveerd heb weersproken. Daarnaast wordt het verweer gestut door 33 statements van (oud-) turnsters, ouders, coaches en bestuurders van mijn vereniging, alsmede voedings- en medisch specialisten. Ze geven met hart en verstand aan dat zij positief terugkijken op de periode dat zij met mij samenwerkten op exact dezelfde tijden, in exact hetzelfde programma en op exact dezelfde locatie.”

Volgens Louter wordt er in de media gesuggereerd dat de vrijspraak is gebaseerd op één melding en dat acht andere meldingen van voor 2011 buiten beschouwing zijn gelaten. Maar volgens de coach klopt dat niet. “Immers, de tuchtcommissie heeft mij op 16 november 2022 al grotendeels vrijgesproken. Voor het overgrote deel betrof dit meldingen over de periode vóór 2011. De beroepscommissie bevestigt die vrijspraak nu als “onherroepelijk”.”