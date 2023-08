Verstappen snelste in kort onderbroken eerste training Zandvoort

Max Verstappen heeft zijn fans in Zandvoort getrakteerd op de beste tijd in de eerste vrije training van de Formule 1. De 25-jarige Limburger, die veel op de baan was, reed zijn snelste rondje tegen het eind van de training. Zijn 1.11,852 was bijna 3 tienden van een seconde sneller dan nummer 2 Fernando Alonso. Door een crash van Haas-coureur Nico Hülkenberg lag de training ongeveer 7 minuten stil.

Verstappen noteerde al snel de tot dan toe beste tijd. Vervolgens was eerst Logan Sargeant van Williams sneller en later ook Sergio Pérez, de nummer 2 van de WK-stand.

Met nog 18 minuten te gaan spinde Hülkenberg, die daardoor in de grindbak belandde. De Duitser kon zelf uit de auto klimmen. Zijn Haas moest wel worden weggetakeld.

Al snel nadat de rode vlag was ingetrokken, dook Verstappen op de zachte band met bijna een halve seconde onder de tijd van zijn teamgenoot Pérez. Later waren ook Aston Martin-coureur Alonso, de nummer 3 van de WK-stand, en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sneller dan de Mexicaan. Hamilton was een kleine 4 tienden langzamer dan Verstappen.

Op de tribunes in Zandvoort waren nog enkele lege plekken te zien tussen de vele fans in het oranje. Om 16.00 uur begint de tweede vrije training.