De Venezolaanse atlete Yulimar Rojas heeft voor de vierde keer de wereldtitel bij het hink-stap-springen veroverd. De 27-jarige atlete, ook de regerend olympische kampioene, haalde in het nationale atletiekstadion in Boedapest het goud pas in haar zesde en laatste sprong. Met een afstand van 15,08 meter ging ze over de 15,00 meter, waarmee de Oekraïense Maryna Bekh-Romantsjoek vanaf de eerste springronde aan de leiding had gestaan.

Rojas is ook de houdster van het wereldrecord met 15,74.