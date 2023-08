Australische wielrenner Welsford wint vierde etappe Renewi Tour

Wielrenner Sam Welsford heeft de vierde etappe van de Renewi Tour gewonnen. De 27-jarige Australiër van de Nederlandse ploeg DSM-Firmenich was na bijna 180 kilometer over Belgisch grondgebied tussen Beringen en Peer de snelste in de massasprint.

Welsford, die in de eerste etappe nog hard was gevallen, versloeg de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in de straten van Peer. Dylan Groenewegen van Team Jayco AlUla kwam als zesde over de streep. De Belg Tim Wellens van UAE Team Emirates behield de leiding in het algemeen klassement.

Met een vrijwel vlak parcours voor de boeg leek een massasprint onvermijdelijk. Het weerhield de Belgen Ludovic Robeet, Cériel Desal, Kamiel Bonneu en Aaron Van Poucke er niet van om op avontuur te gaan. De vier kregen al snel een paar minuten voorsprong, maar verder lieten de ploegen van de sprinters het niet komen.

Mede door het werk van de ploegen van Philipsen, Tim Merlier (Soudal-Quick Step) en Kooij, de nummers 1, 2, en 3 van de eerste etappe, werden de vluchters in de eerste van vier lokale rondes gegrepen. Philipsen, winnaar van vier etappes en de groenepuntentrui in de Ronde van Frankrijk, zag even later door een val ploeggenoot Silvan Dillier uitvallen.

In de slotkilometers zorgden twee valpartijen voor nog meer slachtoffers, onder wie de Nederlander Ide Schelling en Fred Wright. Klassementsleider Wellens zat achter de eerste val, maar kon alsnog weer aansluiten bij het peloton.

De vierde etappe begon met een minuut stilte voor de vrijdag overleden wielrenner Tijl De Decker. De 22-jarige Belg van Lotto Dstny werd eerder deze week aangereden tijdens een training. De Renewi Tour eindigt zondag met een rit over ruim 187 kilometer van Riemst naar Bilzen.