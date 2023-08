Bondscoach Van Ass is ondanks Europese titel kritisch op Oranje

Bondscoach Paul van Ass heeft zijn eerste prijs met de Nederlandse hockeysters gewonnen. Hij zag zijn ploeg in de finale van het EK ook van België winnen (3-1). Van Ass vierde de Europese titel met zijn speelsters, maar was na afloop ook kritisch op het spel van Oranje na rust. “Ik zag ons toen enkele slordige fouten maken”, zei hij. “Zo ken ik mijn speelsters niet.”

De Nederlandse hockeysters weten bijna niet meer wat verliezen is. De regerend olympisch kampioen is al sinds 2014 wereldkampioen en won in Mönchengladbach alweer de vierde Europese titel op rij. “Maar we speelden hier ook met een nieuwe generatie”, zei Van Ass bij de NOS. “Dat zag je in het begin van het toernooi, maar ook in de finale. En dan heb ik het niet alleen over onze jonge speelsters.”

Oranje versloeg Engeland in de halve finale met 7-0 en leidde tegen België na vijf minuten spelen in de finale met 2-0. “Ik dacht, we gaan er overheen”, zei van Ass. “Maar daarvoor speelden we te slordig. We hadden ook een beetje pech met onze strafcorners. Dat was jammer, want ook tegen dit België was een overwinning als tegen Engeland mogelijk geweest.”

Nederland is als Europees kampioen zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Van Ass kon nog niet zeggen of hij Lidewij Welten en Eva Drummond-De Goede weer laat terugkeren in de nationale ploeg. Hij passeerde het ervaren duo voor het EK. “Ik vond dat ze er nog niet klaar voor waren”, zei hij. “Het is nu allemaal afhankelijk van het niveau dat ze halen.”