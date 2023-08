Coureur Ricciardo gefrustreerd om mislopen GP van Nederland

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de teleurstelling van het missen van de Grote Prijs van Nederland nog niet helemaal verwerkt. De 34-jarige AustraliĆ«r crashte vrijdag tijdens de tweede vrije training en bleek daarbij zijn middenhandsbeentje te hebben gebroken. “De weg naar herstel begint hier”, zei hij op het circuit van Zandvoort, waar hij rondliep met een mitella.

Ricciardo verloor tijdens de tweede vrije training de controle in de Hugenholtzbocht en kwam hard in de vangrail terecht. Enkele seconden daarvoor ging het voor zijn landgenoot Oscar Piastri, in zijn McLaren, op precies dezelfde plek mis. Beide coureurs konden zelf hun auto verlaten.

“Het is echt jammer en frustrerend. Ik wens het team het allerbeste en het spijt me dat ze de plannen moeten wijzigen”, aldus Ricciardo, die zaterdag en zondag in Zandvoort wordt vervangen door de Nieuw-Zeelandse debutant Liam Lawson. “Het is een kans voor Liam om zichzelf te laten zien.”

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen.

Zaterdag staat in Zandvoort de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie. De hoofdrace is zondagmiddag.