De Nederlandse sprintsters zijn op de WK atletiek in Boedapest als laatste geëindigd in de finale van de 4×100 meter estafette. Het ging mis bij de laatste wissel, tussen Nadine Visser en Tasa Jiya. Daardoor haalde het kwartet de finish niet.

Het viertal, bestaande uit N’ketia Seedo, Lieke Klaver, Visser en Jiya leek af te stevenen op een plek net buiten de medailles. Jiya vertrok echter te vroeg en Visser kon haar het stokje niet meer overdragen.

Het goud ging naar de Verenigde Staten in 41,03. Jamaica was net iets langzamer met 41,21. Het brons was voor de Britse loopsters: 41,97.