De atletes van de 4×400 estafette zijn bij de WK atletiek in Boedapest doorgedrongen tot de finale. Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol liepen in hun serie naar de derde plaats in een tijd van 3.23,75. Jamaica en Canada waren sneller, maar de eerste drie van de heat plaatsten zich rechtstreeks voor de finale op zondag. De vrouwen liepen uiteindelijk de vijfde tijd in de heats. De beste tijd was voor Jamaica in 3.22,74

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Lieke Klaver, die nu ontbrak in de series, De Witte, Saalberg en Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in M√ľnchen het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4×400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

Bol kwam op de openingsdag van de WK ook in actie in de finale van de 4×400 gemengde estafette. Een onfortuinlijke val van de Amersfoortse topatlete in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam daarna revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden.

Bol was toch weer als vanouds de slotloper. Ze kreeg het stokje van De Witte, die zich met een eindsprint opwerkte naar de derde plaats. Bol hield die positie vast tot aan de finish. De Poolse Natalia Kaczmarek leek aan te dringen op de laatste 100 meter, maar Bol hield haar keurig van zich af. “Ik zag haar dichterbij komen en ik weet dat Natalia sterk finisht, maar ik had het onder controle. Ik had ook wel iets goed te maken met mezelf op dat laatste stuk naar de finish. We hebben het als ploeg precies goed gedaan.”