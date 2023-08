Evenepoel boos na ‘supergevaarlijke’ ploegentijdrit Vuelta

Wielrenner Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step had geen goed woord over voor de organisatie van de Ronde van Spanje na de ploegentijdrit in Barcelona. Hoewel de Belgische titelhouder op de eerste dag van de Vuelta meteen tijd won op zijn concurrenten, was hij niet te spreken over de invallende duisternis op het kletsnatte parcours.

“Het was supergevaarlijk, dit was belachelijk”, zei Evenepoel na afloop bij Sporza. “Dit was shit, we konden niets zien. We gingen supervoorzichtig de bochten in, want we zijn hier voor een klassement. Je wil niet vallen op dag 1.”

Evenepoel leek vooral boos over het tijdstip van de ploegentijdrit, waarbij de eerste formatie pas rond 19.00 uur startte. Soudal Quick-Step stond als laatste aan de start, toen het zicht al beduidend minder was. “Aan de regen kan je niets doen, maar je kan wel iets doen aan de verlichting. Dit was levensgevaarlijk. Het was op leven en dood in het wiel. De organisatie moet aan de veiligheid denken. Dit is echt zonde voor zo’n mooie koers als de Vuelta”, aldus de Belg.

Evenepoel en Soudal Quick-Step zetten uiteindelijk de vierde tijd op de klok, 6 seconden langzamer dan winnaar DSM-Firmenich. Concurrenten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma leverden 26 seconden in op Evenepoel na een lekke band van Vingegaard.