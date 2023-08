Geen medaille voor Schilder bij kogelstoten op WK atletiek

Jessica Schilder heeft op de WK atletiek in Boedapest geen medaille veroverd bij het kogelstoten. De Volendamse eindigde in de finale als achtste met een afstand van 19,26 meter. De Amerikaanse Chase Ealey won het goud met 20,43.

Schilder behaalde een jaar geleden brons bij de WK in Eugene. Ook veroverde ze in M√ľnchen de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter.

Jorinde van Klinken werd negende in de finale met een afstand van 19,05. Van Klinken kwam eerder op de WK in Boedapest in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats.